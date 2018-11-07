السعودية.. الملك سلمان في جولة داخلية غير مسبوقة

أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زيارة إلى منطقة القصيم، وسط المملكة العربية السعودية، في إطار جولة داخلية « غير مسبوقة »، دشن وافتتح خلالها أكثر من 600 مشروع تنموي تجاوز تمويلها 4,3 مليار دولار، وفق مصادر رسمية سعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المشاريع، التي جرت مراسم تدشينها وافتتاحها اليوم الأربعاء في قصر الوادي بالقصيم « تشمل جوانب تنموية وتعليمية وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء وخدمات عامة إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية ».

وأوضحت الوكالة الرسمية أن هذه المشاريع سيتم تنفيذها « بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال سعودي »، أي ما يعادل حوالي 4.3 مليارات دولار.

وظهر العاهل السعودي خلال الزيارة بصحة جيدة، كما كان يرافقه وفد رفيع المستوى يتقدمه ولي العهد محمد بن سلمان.

وخلال الزيارة وجه العاهل السعودي تعليمات بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم في قضايا حقوقية وليست جنائية، وسيشمل هذا العفو السجناء الذين « لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم ».

وقال وزير الإعلامي السعودي عواد بن صالح العواد، إن جولة الملك تدخل في سياق متابعة مشاريع التنمية في المملكة، وفق رؤية 2030، التي تنفذ بمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.