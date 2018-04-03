السعودية تعاقب الأزواج الذين يتجسسون على هواتف بعضهم

أعلنت وزارة الثقافة السعودية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أن تجسس أحد الزوجين على هاتف شريك حياته في المملكة أصبح جريمة يعاقب عليها بغرامة كبيرة، وبالسجن لفترة قد تصل إلى عام ، بموجب قانون جديد يهدف إلى حماية أخلاقيات الأفراد والمجتمع وحماية الخصوصية.

ويجعل القانون الجديد الذي يأتي ضمن لائحة نظام الجرائم المعلوماتية، من التجسس أو الحصول على معلومات، نقلت عن طريق شبكة معلومات أو جهاز كمبيوتر دون إذن قانوني جريمة، ويفرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي (133 ألف دولار) أو السجن أو كليهما.

وقالت الوزارة إن مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في زيادة مطردة في الجرائم الالكترونية مثل الابتزاز والاحتيال والقذف بالإضافة اختراق حسابات الآخرين.

وعادة ما تتطلب قوانين الأحوال الشخصية في السعودية أن تثبت الزوجة التي تطالب بنفقة تعرضها لانتهاكات أو للخيانة الزوجية. وهاتف الزوج قد يكون مصدرا مهما للحصول على دليل على ذلك.