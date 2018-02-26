السعودية تفتح باب التجنيد الاختياري أمام المرأة

أعلنت السلطات السعودية أمس الأحد عن فتح باب التجنيد الاختياري أمام الفتيات للالتحاق بالوظائف العسكرية النسائية لخريجات الثانوية العامة في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية.

وأوضحت مديرية الأمن العام أن شروط القبول تتمثل في أن تكون المتقدمة “سعودية الأصل، وأن لا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد عن 35 عاما”.

و اشترطت المديرية أن تكون المتقدمة “حسنة السيرة والسلوك، وألا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها أمالعمل على نظام الخدمة العسكرية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة، وكذلك أن يكون مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها بالمنطقة أو المحافظة نفسها التي توجد بها الوظيفة”.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من المبادرات التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقال إنه يتخذ بها “نهجا اصلاحيا” في الدولة التي يسودها الاتجاه المحافظ.

وكان مقترحا تقدمت به عضوة بمجلس الشورى السعودي بالزام الفتيات بفترة تجنيد إجبارية لمدة تتراوح ما بين ثلاثة شهور إلى عام أثار ضجة داخل رواق المجلس وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.

ومن المعروف أن السعودية تلزم النساء بموجب قوانين مفعلة بقيود صارمة فيما يتعلق بالملابس، إذ تلزم المرأة في السعودية بارتداء العباءة، التي تغطي جميع أجزاء الجسم.

وكان أحد كبار رجال الدين وعضو هيئة كبار العلماء في السعودية، قال إن “ارتداء العباءة ليس فرضا على المرأة”، لكن لم يتضح بعد إذا ما كانت الحكومة السعودية سوف تغير قانون زي المرأة أم لا.

وسمحت السعودية للنساء في الفترة الأخيرة بأمور كانت محظورة عليهن لعقود، أبرزها السماح للمرأة بقيادة السيارات، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به في يونيو/ حزيران المقبل، علاوة على حضور النساء مباريات كرة القدم في الملاعب السعودية.