السعودية تمول بناء أكبر مستشفى بالشمال الموريتاني

وضع وزير الصحة الموريتاني كان بوبكر اليوم الأربعاء، بمدينة أطار عاصمة ولاية آدرار شمالي موريتانيا، الحجر الأساس لبناء أكبر مستشفى بولايات الشمال .

وتبلغ تكلفة بناء مركز استطباب ولايات الشمال، مليارين وأربعمائة مليون أوقية، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

وتقدر مساحته الإجمالية بـ 20000 متر مربع، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 150 سريرا، وسيضم معظم التخصصات الطبية كالاستعجالات، والاستشارات الخارجية، وأقسام للأمومة والطفولة، والأمراض الباطنية، والجراحة، والعناية المركزة، بالإضافة إلى قسم للأشعة، ومخابر ، ووحدة للتصفية، و قسم للأمراض المعدية، ومصلحة للعزل الوبائي .

وقال وزير الصحة، إن تنفيذ هذا الصرح الطبي الذي يعمل الصندوق السعودي للتنمية على تنفيذه يدخل في إطار تعاون مثمر وشامل بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية .

وأضاف أن اكتمال الأشغال في هذه المنشأة الطبية المتطورة والفريدة في تصميمها المعماري، سيكون بعد اربعة عشر شهرا من العمل المتواصل، على أن يتم تجهيزها بأحدث المعدات مباشرة.

من جهته مدير العمليات بالصندوق السعودي للتنمية، فوزي بن اعليان السعود فقد أكد أن مشروع إنشاء هذا المستشفى في مدينة أطار، يعتبر نُقلة كبيرة لتطوير ودعم القطاع الصحي في المنطقة، من حيث توفير الخدمات الصحية الجيدة، وتخفيف عناء التنقل للحصول عل العلاج اللازم .