السعودية وعدة دول إسلامية يعلنون رؤية هلال شوال

أعلنت كل من السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في وقت سابق أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، كما أعلنت الكويت ثبوت رؤية هلال شوال.

وكانت معظم الدول العربية والإسلامية قد دعت في وقت سابق لتحري هلال شوال مساء الخميس، وسط شبه إجماع من قبل الخبراء على تحديد أول أيام العيد، وفق الحسابات الفلكية.

وشملت الدعوات دول عربية عدة بينها موريتانيا الإمارات ومصر ولبنان والمغرب والعراق وسوريا.

وقالت القبة السماوية في الإمارات إن “هلال شوال يولد عند الساعة 23:43 قبل منتصف الليل من يوم الأربعاء، وسيكون عند غروب الشمس مساء غد الخميس 14 يونيو بعمر 19:25، ويغرب بعد غد غروب الشمس بنحو 40 دقيقة، وعليه رؤيته ممكنة، وفلكيا يكون الجمعة 15 يونيو غرة شهر شوال”.

وكان مركز الفلك الدولي قال، الأسبوع الماضي، إنه “يمكن رؤية الهلال من جميع الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي”.

وتابع فعليه، من “المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15 يونيو يوم الفطر السعيد في جل دول العالم”.