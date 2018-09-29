السفارة الأمريكية تعلق على انتخابات موريتانيا

هنأت السفارة الأمريكية بنواكشوط، أمس الجمعة، الشعب الموريتاني على ما سمته “مشاركته السلمية” في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي شهدتها البلاد مطلع الشهر الجاري.

وكتبت السفارة في تدوينة على صفحتها الرسمية في الفيسبوك، أنها تهنئ الشعب الموريتاني والمنتخبين الذين تم اختيارهم خلال الانتخابات.

كما هنأت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على نجاحها “على نطاق غير مسبوق مع بدء التحضير لانتخابات 2019”.

وأكدت السفارة دعمها للمؤسسات الديمقراطية، وترحيبها بمواصلة التعاون من أجل مساعدة الشعب الموريتاني على تقوية هذه المؤسسات.

وكانت الحكومة الإسبانية وصفت في برقية الأسبوع الماضي، الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي شهدتها موريتانيا مؤخراً، بأنها « خطوة هامة نحو ترسيخ الديمقراطية ».