السفير الأمريكي في موريتانيا يعلق على قرار « ترامب »

قال السفير الأمريكي في موريتانيا مايكل دودمان إن الصادرات الموريتانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تستفيد من المعاملة التفضيلية بموجب قانون (GSP)، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه إعادة أهلية موريتانيا لقانون (AGOA) من جديد « في أي وقت ».

وكان ترامب قد قررت إنهاء أهلية موريتانيا في الحصول على منافع تجارية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2019، وفق ما أكده بيان صحفي صادر عن السفير الأمريكي اليوم الاثنين.

وأوضح السفير في البيان صحفي تم نشره اليوم الاثنين، أنه « بموجب القانون الأمريكي، تخضع البلدان التي تستفيد من أغوا لمراجعات منتظمة لتقييم مستوى الحماية للمعايير المعترف بها دوليًا، بما في ذلك حقوق العمال ».

وأشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي « استند إلى تقييم واسع من جانب حكومة الولايات المتحدة يأخذ بعين الاعتبار تقارير ومعلومات صادرة عن الحكومة الموريتانية والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين في الولايات المتحدة وموريتانيا ».

ولكن السفير أكد قائلاً: « أود التأكيد أن الصادرات الموريتانية إلى الولايات المتحدة ستستمر في الاستفادة من المعاملة التفضيلية بموجب القانون التفضيلي (GSP) ».

وشدد السفير على أن الولايات المتحدة « تقر بالإنجازات العديدة التي حققتها موريتانيا في مواجهة التحديات الناجمة عن قرون من العبودية الوراثية. إنه كفاح يدركه الأمريكيون جيدا، وهذا أحد الأسباب التي تجعل القانون الأمريكي يتطلب من حكومتي اتخاذ قرارات صعبة عندما نعتقد أن بلدًا لا يحقق تقدمًا مستمرًا نحو حماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا ».

واضاف: « يمكن لرئيس الولايات المتحدة إعادة أهلية موريتانيا لأغوا في أي وقت بعد التأكد من أن البلد يستوفي المعايير التي وضعها الكونغرس ».

وأشار السفير الأمريكي إلى أن البلدان أطلقا الشهر الماضي (منتدى الأعمال الأمريكي – الموريتاني)، مشيراً إلى أنه في خطابه بهذه المناسبة « تحدثت عن وجهة النظر الأمريكية بشأن الشراكة الثنائية المتنامية بين بلدينا. لقد قدمت تقييمي المتفائل بشأن الروابط الاقتصادية المتنامية، وكيف أن الأركان الثلاثة لشراكاتنا – الاقتصاد، الأمن وحقوق الإنسان – ترتبط ارتباطًا وثيقًا ».

وخلص السفير الأمريكي إلى القول إن « العلاقة بين بلدينا أكبر بكثير من أغوا، والطموحات التي ذكرتها في الشهر الماضي لم تتغير. و أتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومة والشعب الموريتاني لتحقيق الإمكانات الهائلة للشراكة المهمة بين بلدينا الصديقين ».