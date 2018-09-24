السفير السعودي يشيد بمستوى علاقات بلاده مع موريتانيا

أشاد سفير المملكة العربية السعودية في نواكشوط، هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري بمستوى العلاقات التي تربط بين بلاده وموريتانيا.

جاء ذلك خلال حفل نظمته السفارة السعودية في موريتانيا، بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين للعيد الوطني للمملكة السعودية.

وأضاف هزاع بن زبن أن “علاقات بلاده بموريتانيا شهدت تصاعدا فى وتيرتها الثنائية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والتحضير لتوقيع المزيد منها .

السفير السعودي في نواكشوط أشاد في خطابه بالدور الدبلوماسي الموريتاني على المستوى العربي والافريقي والذي تجسد في توالي عقد القمم والمؤتمرات العربية والافريقية و رفع مستوى الامن والتعاون الاقليمي من خلال قيادة موريتانيا لقوة مجموعة دول الساحل الخمس .

وقال لمطيري إن بلاده تحتفل هذا العام بيومها الوطني في ظل انجازات كبيرة وكثيرة على المستوى المحلي ، كتعيين الشباب في مناصب مهمة في المملكة، وتطوير المواقع الوزارية والا هتمام بالقطاع الخاص ومشاركة المرأة.

وأكد أن المملكة حققت قدرا كبيرا من النجاحات على المستوى العالمي من خلال الزيارات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين، للعديد من الدول وما تمخض عن تلك الزيارات من نتائج تخدم قضايا السلم والأمن والاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى محاربة الارهابوالجريمة العابرة للحدود.

احتفال السفارة السعودية بالعيد الوطني للملكة حضره وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة، وعدد من المسؤولين الموريتانيين والسلك الدبلوماسي.