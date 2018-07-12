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السفير المصري : علاقاتنا مع موريتانيا شهدت تطورا خلال العام الماضي

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 ساعة
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قال السفير المصري فى موريتانيا ماجد نافع مصلح إن العلاقات بين البلدين   شهدت تطورا في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية خلال العام الماضي .

جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه  السفير  أمس الأربعاء فى مقر اقامته بنواكشوط بمناسبة العيد 66 لثورة 23 يوليو وحضره يحيى ولد عبد الدائم ، وزير المياه والصرف الصحي ،وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة.

وأشار السفير المصري إلى أن العلاقات  بين البلدين تعززت خلال زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لمصر تلبية لدعوة من  الرئيس المصري  عبد الفتاح السيسي للمشاركة في منتدى شباب العالم.

وأشاد السفير المصري  بما حققته  موريتانيا من إنجازات في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب والمخدرات وفي استقرار الأمن في ربوع البلاد، مهنئا موريتانيا على نجاحها  في استضافة قمة الاتحاد الافريقي ، وفق تعبيره.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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