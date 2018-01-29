السكر يؤثر على تدفق الدم للقلب والأطراف

كشف علماء من جامعة كوبنهاغن الدنماركية، عن أن الإفراط في تناول السكر يؤثر سلبا على الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى اضطراب عمل الأعضاء الداخلية للجسم.

وأجرى أخصائيو التغذية تجربة علمية، تبين آليّة تأثير السكر على الأوعية الدموية في جسم الإنسان.

وشارك في التجربة عدد من الرجال، حيث تناولوا 225 غراما من السكر يوميا لمدة أسبوعين؛ ورصد الباحثون كمية تدفق الدم في الأطراف السفلى قبل وبعد الاختبار.

وبينت النتائج أن كمية الدم المتدفق إلى الأطراف السفلى انخفض بنسبة 17% ، مع نهاية الاختبار مقارنة بكميته قبل بدء التجربة؛ وأكد العلماء خلال التجربة، انخفاض تدفق الدم إلى أعضاء الجسم الحيوية، مثل القلب والدماغ .

وأكد الباحثون أن الإفراط في تناول السكر سيؤدي إلى نتائج سلبية، عواقبها وخيمة، لأن تدفق الدم في الأوعية الدموية سيتراجع جدا ويعطل عمل الأعضاء الحيوية“.