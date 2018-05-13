السلطات الموريتانية تطلق عملية رمضان بالعاصمة نواكشوط

أطلقت السلطات الموريتانية االيوم الأحد، بالمعرض الوطني في ولاية نواكشوط الجنوبية، عملية رمضان للسنة 1439 للهجرة .

وقالت مفوضة الامن الغذائي نجوى بنت كتاب إن “عملية رمضان ستمكن من توفير الحاجيات الاساسية من المواد الغذائية بأسعار مدعومة، لحوالي 3400 اسرة يوميا، عبر اثنتي عشرة نقطة بيع، موزعة في مقاطعات توجنين، و تيارت، ودار النعيم، والسبخة، والرياض، والميناء .

وأضافت أن الحكومة رصدت لهذا الغرض مبلغا قدره 14مليون اوقية جديدة، لاقتناء 1360 طنا من السكر ومثلها من الارز، و544 طنا من المعجونات الغذائية، بالإضافة الى 300 طن من الزيوت النباتية، و100 طن من اللبن المجفف و400 طن، من البطاطس و300 طن من البصل.

وأشارت من الكتاب إلى أن العملية فضلا عن دورها في الحد من ارتفاع الاسعار توفر العديد من الفرص لليد العاملة المحلية.

وتشمل كميات المواد الغذائية المتوفر خلال العملية الارز الذي يبلغ سعر الكلغ منه 15 أوقية جديدة، والسكر الذي يبلغ سعر الكلغ منه 18 أوقية جديدة.

بينما بلغ ثمن زيت الطبخ 30 أوقية جديدة لليتر الواحد، وسعر كلغ المعجنات بلغ سعره 25 أوقية جديدة، وبلغ سعر كلغ البطاطس 12 أوقية جديدة ونفس التسعرة بالنسبة لمادة البصل.

وجري انطلاق عملية رمضان بحضور السلطات الادارية والامنية بولاية نواكشوط الجنوبية ومسؤولين من القطاعات المعنية بالعملية.