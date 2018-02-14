رياضة

السنغال:مائة مليون يورو لمشاركة المنتخب في كأس العالم

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 43 دقيقة
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كشف رئيس الاتحادية السنغالية لكرة القدم، أوغيست سنقور، عن تخصيص أكثر من 100 مليون يورو، للمنتخب السنغالي الاول، من أجل مشاركته في كأس العالم؛ روسيا 2018، وهو مايعادل أزيد من سبعة مليارات فرنك افريقي.

وأوضح المسؤول السنغالي الأول عن كرة  القدم في البلاد، أنه تم التخطيط لكل الاحتمالات الممكنة خلال البطولة بما فيها وصول المنتخب للمباراة النهائية.

وأوقعت  قرعة كأس العالم روسيا 2018 ، المنتخب السنغالي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات بولندا، كولومبيا، واليابان.

وأضاف “سنقور” في تصريحات له يوم أمس،  أن المنتخب السنغالي سيلعب خمس مباريات تحضيرية للنهائيات، ضد أوزبكستان، والبوسنة، ولوكسمبورغ، وكرواتيا، على أن يحدد المنتخب الخامس في وقت لاحق.

وحجز منتخب السنغال مقعده في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 ، بعد أن ضمن صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات الافريقية، التي تضم جنوب افريقيا وجزر الرأس الأخضر وبوركينافاسو.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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