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السنغال.. إعلان وفاة الخليفة العام للطريقة القادرية

Cheikh Med Horma منذ 2 ساعتين
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أعلن في السنغال أمس الأحد عن وفاة الخليفة العام للطريقة القادرية في السنغال، سيرين الحاج مام بو محمد كونتا، عن عمر ناهز 93 عاماً.

وتوفي الخليفة العام للطريقة القادرية في السنغال، عندما يتلقى العلاج في حي « ريفيسك »، الذي يقع في ضاحية العاصمة السنغالية دكار.

وتولى الراحل الخلافة القادرية في السنغال منذ 26 أبريل 2006، وأصبح منذ ذلك الوقت الشخصية الأولى في الطريقة القادرية.

وتعد مدينة « انياسان » هي عاصمة الطريقة القادرية في السنغال، وقد تأستت عام 1883م من طرف الشيخ بوه كونتا، لتصبح فيما بعد قاعدة الطريقة القادرية في منطقة غرب إفريقيا.

وأصبحت هذه المدينة إحدى أهم الأماكن التي يزورها أتباع الطريقة القادرية بالسنغال، وتحتضن كل سنة التجمع الروحي (غامو) الذي يحتفي بذكرى مولد رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

وتستعد المدينة اليوم الاثنين لاستقبال الرئيس السنغالي ماكي صال، الذي سيقدم التعازي في الراحل وتحية الخليفة الجديد.

وكان الرئيس السنغالي يرتبط بعلاقات خاصة مع الراحل، وفق ما أكدته مصادر شبه رسمية تحدثت للإعلام المحلي السنغالي.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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