السنغال.. الوزير الأول يدعو الشركات لتخفيض خدمات الإنترنت

دعا الوزير الأول السنغالي، محمد بون عبد الله ديون،أمس الاثنين، شركات الاتصالات في السنغال إلى تخفيض تكاليف خدمات الإنترنت،مشيرا إلى أن ” ارتفاع تكاليف خدمات الانترنت في البلاد لا يدعم الجهود المبذولة لتوسيع دائرة مستخدمي الإنترنت”.

وأكد الوزير الأول أن السنغال أحرزت تقدما كبيرا في إنعاش قطاع الاتصالات الرقمية، وتوسيع نطاق استعمال الانترنت في أوساطها.

وشدد في هذا الصدد على أنه ينبغي على الحكومة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل الإنترنت متاحة للجميع.

من جهته أكد عبد الكريم سال، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والبريد بالسنغال، أن عدد مستخدمي الإنترنت في السنغال وصل إلى 6ر9 ملايين شخص، وهو ما يمثل معدل انتشار بنسبة 9ر62 في المائة من الساكنة.

وقال سال في افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى الافريقي للإنترنت، “اليوم هناك 6ر9 ملايين مستخدم للانترنيت، 6ر88 بالمائة منهم يستخدمونها عبر الهواتف المتنقلة”.