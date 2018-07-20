السنغال تحتضن حفل تسليم جوائز “الكاف” 2018

تحتضن العاصمة السنغالية دكار، يوم 8 يناير 2019، فعاليات الحفل السنوي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) الذي يشهد الكشف عن جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في السنة، حسب ما أعلن رئيس الفيدرالية السنغالية لكرة القدم، أوغوستين سنغور.

ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن سنغور قوله إن “رئيس الدولة (ماكي سال) الذي استقبل رئيس الكاف، أحمد أحمد، الخميس، أعطى موافقته بأن تحتضن عاصمتنا هذه التظاهرة الكروية القارية”.

وعبر سنغور عن سعادته باستضافة بلاده حفل توزيع جوائز الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، معتبرا أنه “شرف عظيم للسنغال وللكرة السنغالية أن تنظم هذا الحدث.

وتمنح جوائز (الكاف) لأفضل المنتمين إلى لعبة كرة القدم في القارة الإفريقية، وهي تشمل جوائز أفضل لاعب في السنة، وأفضل لاعبة، وأفضل لاعب ناشئ، وأفضل مدرب، وأفضل نادي، وأفضل منتخب رجال، وأفضل منتخب سيدات.

وكان اللاعب المصري محمد صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2017 متفوقا على السنغالي ساديو ماني والغابوني أوباميانغ.