السنغال تختتم تحضيراتها لكأس العالم بمباراة “غامضة”

أثارت المباراة الودية بين السنغال و كوريا الجنوبية جدلا واسعا بعدما أقيمت المواجهة بدون حضور الجماهير في ملعب فريق ينتمي لدوري الدرجة الثالثة في النمسا بالقرب من سالزبورج، ولم يتم الكشف عن معلومات تتعلق بالمباراة على مواقع المراهنات.

وتعلن مواقع المراهنات عادة نتائج كل المباريات المقامة حتى بين الفرق المغمورة، وشعر كثيرون بالاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من المشاركين في المراهنات على النتيجة.

وبدا أن انطلاق المباراة قد تأخر نصف ساعة وذكرت تقارير إعلامية أن السنغال فازت 2-صفر بعدما سجل كيم يانج-جوون بطريق الخطأ في مرماه وموسى كوناتي في الدقيقة 90.

ولم يعلن أي اتحاد محلي نتيجة المباراة بعد ساعات من انتهائها رغم أن الاتحاد السنغالي أعلن التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الاتحاد الدولي (الفيفا) بخصوص إذا ما كان سيعتبر المباراة دولية.

وتنطلق منافسات كأس العالم يوم الخميس ، وتلعب السنغال فى المجموعة الثامنة ، مع كولومبيا ، واليابان ، وبولندا.