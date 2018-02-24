السنغال تدعو إلى مكافحة الأدوية المزورة

دعا وزير الصحة السنغالي، عبدولاي ضيوف سار، اليوم السبت، إلى مكافحة الأدوية المزورة في افريقيا، وما سماه “الشبكات الإجرامية التي تقوم بتسويقها”، عن طريق التعاون الإفريقي.

وأكد ضيوف سار في تصريح صحفي على هامش مناظرة حول الدواء والمواد الصحية، تنظمها وزارة الصحة المغربية، على ضرورة العمل بشكل جماعي من أجل “مواءمة السياسات والاستراتيجيات الوطنية للتصدي لهذه الآفة التي تدمر النظام الصحي في إفريقيا”.

وأضاف الوزير السنغالي أنه لا يمكن لأي بلد بمفرده أن ينجح في القضاء على الأدوية المزورة، مؤكدا ضرورة التنسيق بين جميع البلدان، “لأن الأمر يتعلق بشبكات إجرامية تنشط في هذا النوع من الاتجار”.

وقال وزير الصحة السنغالي إن بلاده ملتزمة بمكافحة الأدوية المزيفة، مشيدا بالتجربة المغربية في هذا المجال.

ووقعت المملكة المغربية، اليوم السبت، على هامش المناظرة التي نظمتها وزارة الصحة المغربية حول الدواء والمواد الصحية، مع عدد من البلدان الإفريقية اتفاقية أطلق عليها “اتفاقية الرباط بشأن مكافحة الأدوية المزيفة في إفريقيا” وتهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الأدوية المزيفة والمواد الصحية على مستوى القارة الإفريقية.