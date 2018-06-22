السنغال تدعو لرفع الحواجز بين دول إفريقيا

قال وزير التجارة السنغالي، أليون سار، إن رفع الحواجز الجمركية يعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية والنمو بالقارة الإفريقية.

وأوضح الوزير اليوم الجمعة في افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي “أفريكا كوفيرجونس” المنظمة تحت شعار “تحديات التفعيل الاستراتيجي بإفريقيا”، أن “إفريقيا ليست في حاجة إلى حواجز بين بلدانها، بل يجب إزاحة الحواجز غير الجمركية التي تقف في وجه تطور القارة”.

وتابع الوزير أن البلدان الإفريقية شرعت في إعادة النظر في أسس التخطيط الاستراتيجي، مما مكن من استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأشار إلى أنه من المهم وضع ميكانزمات لضمان تحقيق تحول شامل في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن البلدان الإفريقية من المرتقب أن تصبح بطلة حقيقية في مجال التفعيل الاستراتيجي.

ويشارك في الدورة الثالثة لمنتدى “أفريكا كونفيرجونس” الدولي، خبراء ورجال اقتصاد ومفكرون من آفاق مختلفة.

ويضم برنامج هذا اللقاء جلسات حول رفع الحواجز من أجل تحرير النمو”، و”ترشيد استغلال الطاقة، وتشييد بنيات تحتية فعالة، والتعاون، والتعليم، التكوين والحدود الجديدة لخلق القيمة.

كما يناقش المنتدى مواضيع تنامي الإجهاد المائي، والاستراتيجيات المثلى لنقل ومعالجة “الذهب الأبيض”، والتحول الرقمي.+-*7*9/*