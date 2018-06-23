السنغال تقدم شكوى من صحفي انجليزي بعد تهكمه على منتخبها

قدم سفير دولة السنغال فى المملكة المتحدة البريطانية شكوى إلى وزارة الخارجية الإنجليزية، بسبب ما ورد من رجل الأعمال الإنجليزي ومقدم البرامج “لورد سوجر”، وتهكمه على لاعبى منتخب السنغال، بصورة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، خلال مباراة منتخب الأسود السابقة أمام بولندا بكأس العالم، والتى انتهت بفوز المنتخب الأفريقى 2-1.

وتلقى سوجر ردودًا عنيفة بعد أن نشر على صفحته الرسمية على “تويتر” صورة مركبة لمنتخب السنغال مع نظارات شمسية وحقائب يد للبيع، وأردفها بتشبيه للاعبين بالبائعين المتجولين على شواطئ مدينة ماربيلا فى جنوب إسبانيا. وقال سوجر في تغريدته: “أنا أعرف هؤلاء الأشخاص على شاطئ ماربيلا. هم أناس مزعجون وواسعو الحيلة”.

وجاء رد سوجر على الحملة الشرسة التى لاحقته بأن سحب التغريدة من صفحته ونشر توضيحًا قال فيه: “كنت أقرأ تفاعل الناس مع تغريدتي المضحكة.. أعتقد أنها أخرجت من سياقها ولا تهاجم أحدًا”.

وذكرت صحيفة “صن” الإنجليزية، أن شيخ أحمدو دينغ سفير السنغال فى لندن أرسل خطابا إلى وزارة الخارجية جاء فيه: “باسم حكومة وشعب السنغال، تدين السفارة بشدة كلمات اللورد سوجر العنصرية والمتحيزة وغير المألوفة”.

أضاف: “لا يبدو أن سوجر يفهم ما يفهمه الأشخاص المسؤولون والمتحضرون من اللوردات البريطانيون، لا يبدو أنه يفهم روح كأس العالم والاحترام الذى ندين به لجميع المشاركين بالبطولة، الذين يبذلون قصارى جهدهم فى واحدة من أنبل الأحداث الرياضية فى العصر الحديث”.

ويتصدر المنتخب السنغالى جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط بالتساوى مع اليابان، علمًا بأنه سيواجه الأخير غدا الأحد.