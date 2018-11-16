السنغال: حوار المغرب والجزائر مهم لاستقرار المنطقة

قال وزير الشؤون الخارجية السنغالي، سيديكي كابا، إن مقترح العاهل المغربي محمد السادس بإرساء آلية للحوار والتشاور مع الجزائر، “سيساهم في استثباب المنطقة”.

وأضاف الوزير السنغالي في حديث لصحيفة (لوسولاي) السنغالية اليوم الجمعة، “نثمن هذا المقترح من جانب الملك المغربي لأنه يسير في اتجاه استثباب الاستقرار بالمنطقة”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستمكن من إحراز تقدم على مستوى العلاقات بين البلدين الجارين.

وعبر سيديكي كابا عن أمله في أن “تتوج هذه المبادرة بالنجاح، وأن تتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة بشكل سريع، بما يمكن البلدين من القيام بمحادثات وإحراز تقدم على درب السلام”.

وأكد رئيس الدبلوماسية السنغالية دعم دكار لهذه المبادرة “التي تتجه نحو تهدئة العلاقات؛ وإيجاد حل دائم للأزمة التي يتعين تجاوزها”.

وأشار إلى أن بلاده “تشجع البلدين على إيجاد سبيل للحوار، وتعميقه وإيجاد حلول ملموسة للقضايا المطروحة”. وقال إن “دعمنا حاضر وهو دعم دبلوماسي وسياسي”.