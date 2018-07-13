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السنغال ضمن خمس دول افريقية سيزورها الرئيس الصيني

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس الخميس, إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارة دولة لكل من الإمارات العربية المتحدة والسنغال ورواندا وزر الموريس , وجنوب أفريقيا, خلال الفترة من 19 إلى 24 يوليو الجاري.

وسيشارك الرئيس الصيني  في قمة مجموعة “بريكس” ال 10 التي ستعقد بين 25 و27 يوليو في جوهانسبرغ ، بجنوب افريقيا.

وأوضح المتحدث الصيني لو كانغ في بيان , أن زيارات شي “تأتي تلبية لدعوة كل من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل  نهيان ورئيس السنغال ماكي سال ورئيس رواندا بول كاجمي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا”.

وسيحضر شي قمة “بريكس” بدعوة من الرئيس رامافوزا, حسبما ذكر المتحدث باسم الخارجية.

و تضم مجموعة “بريكس” دول صاحبة اقتصادات صاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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