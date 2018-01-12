السنغال: طوبي تستقبل آلاف المعزين فى الشيخ سيدى المختار

توافد آلاف السنغاليين على مدينة طوبى، معقل الطريقة المريدية الواقعة على بعد 200 كيلومتر من العاصمة السنغالية دكار، لتأبين الخليفة العام للطريقة الشيخ سيدي المختار مباكي الذي توفي يوم الثلاثاء الماضي عن 92 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت الطريقة المريدية في السنغال اختيار الشيخ منتقى مباكي ثامن خليفة عام لها، بعد رحيل الشيخ سيدي المختار. واستقبل الشيخ منتقى الرئيس السنغالي في طوبى يوم الأربعاء.

وكان الشيخ سيدي المختار مباكي قد اختير كسابع خليفة عام للطريقة المريدية في غرب أفريقيا خلفا للخليفة الراحل محمدو لامين بارا، الذي توفي في 2010.

وقد رأس الرئيس السنغالي ماكي سال وفدا وزاريا رفيعا لتقديم العزاء لقيادات الطريقة المريدية، وأكد في كلمة ألقاها أن رحيل الشيخ سيدي المختار مباكي ترك فراغا في الأمة الإسلامية.

وأضاف ماكي سال أن الراحل “كان يعرف دائما كيفية تعزيز التناغم في مجتمع الطريقة المريدية، في المجتمع الديني، بطريقة عالمية.

وأكد أن خطابه كان دائما هو الاسترضاء بين الأخوة الذين غالبا ما عاشوا في علاقات مفعمة بالحيوية. طيلة قيادته، بفضل جهوده وجهود الزعماء الدينيين الآخرين، كان هناك انسجام شبه كامل على مبادراته، فيما يتعلق بالتوقيتات التي يراها لاسيما في المناسبات الإسلامية العظيمة”.