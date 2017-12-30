السنغال : محاربة الفساد تعيد 233مليون يورو لخزينة الدولة



أعلن مصدر رسمي سنغالي أمس الجمعة، أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة السنغالية في إطار المساءلة، مكنت خلال الفترة ما بين 2012 و2015 ، من استرجاع مبلغ وصل إلى 152 مليار فرنك إفريقي (ما يعادل أكثر من 233 مليون يورو)، والذي يوجد أثره ضمن قوانين المالية المتعاقبة التي صادقت عليها الجمعية الوطنية.



وقالت الوزيرة الأولى السابقة ووزيرة العدل، أميناتا توريه، في برنامج إذاعي، إن الدولة استرجعت مبلغ 200 مليار فرنك إفريقي في إطار محاربة الثراء غير المشروع.



وأفاد بلاغ للحكومة بأن "الدولة اتخذت إجراءات مكنتها من حل عدد من النزاعات بشكل إيجابي، ما مكن من تحصيل موارد إضافيه لميزانية الدولة"، موضحا أن "هذه الإجراءات مكنت من استرجاع موارد مالية هامة يوجد أثر لها بقوانين المالية المتعاقبة خلال الفترة 2012- 2015 بمبلغ إجمالي يفوق 152 مليار فرنك إفريقي".



وأشار البلاغ إلى أنه "بالنسبة لكل القضايا الجاري التحقيق بشأنها، ستقوم الحكومة باحتساب الأرباح المحققة أو المتوقعة ضمن ميزانية الدولة، الإطار الوحيد الممثل لموارد ونفقات الدولة، طبقا للقانون".