السنغال.. مشروع للنقل العمومي بقيمة 451 مليون يورو

أعلنت الحكومة السنغالية، اليوم الثلاثاء، إطلاق « مشروع مبتكر » للنقل الحضري العام في داكار، بتكلفة تزيد على 451 مليوم يورو.

وبحسب ما أعلنت الحكومة السنغالية فإن المشروع سيتفيد منه 30 ألف راكب يومياً، ويهدف لتخفيق الزحمة في العاصمة السنغالية داكار، وتسريع النقل بين الضواحي ووسط المدينة.

وقالت الحكومة إن المشروع بتمويل جزئي من البنك الدولي بمساهمة تصل إلى 280 مليون يورو، وهي أكبر تمويل سبق أن قدمه البنك الدولي للسنغال، بينما تتولى الدولة إكمال المبلغ بغلاف مالي يصل إلى 171 مليون يورو.

ويتألف المشروع من 3 بوابات ركاب رئيسية، و23 محطة مزودة بأسطول حافلات ونظام نقل ذكي يتم توزيعه على كل بلديات العاصمة داكار، وفق ما أعلنت الحكومة السنغالية.

ومن المقرر أن تبدأ الأشغال في المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل، ومن المتوقع أن يستمر العمل فيه لمدة 30 شهراً.

ويوصف هذا المشروع بأنه الأول من نوعه في منطقة غرب أفريقيا، وتراهن عليه الحكومة السنغالية لمكافحة الزحمة المرورية والحد من حوادث السير التي تودي بحياة آلاف السنغاليين سنوياً.