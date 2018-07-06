السنغال.. مليار فرنك لتعوض المنمين المتضررين من الأمطار

قرر الرئيس السنغالي، ماكي سال، منح غلاف مالي بقيمة مليار فرنك إفريقي، مايعادل أزيد من 5ر1 مليون أورو، لمربي الماشية المتضررين من التساقطات المطرية الغزيرة التي أدت إلى نفوق آلاف رؤوس الماشية عبر البلاد.

ونقلت الصحف المحلية اليوم الجمعة أن الرئيس سال أعلن عن هذا القرار خلال زيارة تفقدية أجراها أمس الخميس إلى بوكي ديور بمقاطعة كونجيول وسط-جنوب.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه التعويضات التي بدأ صرفها ابتداء من اليوم الجمعة، تهم مربي الماشية المتضررين بمناطق لوغا، وماتام، وكافرين، وتامباكوندا، وسان لويس، وبودور، ومالم هودار.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها السنغال الأسبوع الماضي في نفوق 22 ألف و992 رأسا من الماشية، بحسب الإحصائيات.