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السودان.. الحزب الحاكم يفتح باب الرئاسة أمام « البشير »

Cheikh Med Horma منذ 7 دقائق
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أجاز مجلس شورى « حزب المؤتمر الوطني » الحاكم في السودان، تعديل النظام الأساسي للحزب، ما يسمح بترشيح الرئيس عمر حسن البشير، للانتخابات الرئاسية عام 2020.

وأوضح مصدر من الحزب في أول أيام انعقاد مجلس الشورى، أن « الاجتماع أجاز رئيس الحزب عمر البشير مرشحا لانتخابات 2020، بإجماع أعضاء المجلس ».

وأضاف المصدر أنه « تم تعديل النظام الأساسي للحزب » من أجل السماح بترشيح البشير.

ويتطلب ترشيح البشير لدورة جديدة إجراء تعديل في النظام الأساسي للحزب، وكذلك إجراء تعديل دستوري يسمح له بالترشح في الانتخابات القادمة.

وتنص المادة 57 في الدستور على أن « يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب ».

وانتخب عمر البشير رئيسا في 2010، ثم أعيد انتخابه ثانية في 2015، لدورة رئاسية تنتهي في 2020، دون احتساب فترات حكمه منذ وصوله إلى السلطة في يونيو 1989.

وأعلن البشير مرارا زهده في السلطة، وعدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، لكن أصواتا وقرارات من حزبه، نادت خلال الفترة الماضية بإعادة ترشيحه.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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