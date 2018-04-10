السودان.. قرار رئاسي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين

ذكرت « وكالة السودان للأنباء »، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.

ولم تحدد الوكالة عدد المعتقلين السياسيين الذين سيشملهم القرار أو أسماء من تقرر إطلاق سراحهم.

وقد جاء هذا القرار، كما ذكرت الوكالة استجابة من البشير لمناشدات الأحزاب وقوى الحوار الوطني من أجل منح المعتقلين السياسيين الفرصة للمشاركة في العملية السياسية في السودان.

وأضافت الوكالة أن القرار يأتي أيضاً « تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني ».

وأوضحت الوكالة في برقيتها أن هذا القرار من شأنه أن « يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد ».

ونقلت الوكالة عن وزير الدولة برئاسة الجمهورية والمدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية حاتم حسن بخيت إعلانه أن الجهات المختصة قد وضعت هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.