الشامي.. منقبون غاضبون يغلقون طريق نواكشوط-نواذيبو

أغلقت مجموعة من المنقبين عن الذهب، مساء اليوم الأحد، طريق نواكشوط – نواذيبو، للتعبير عن غضبهم من تعامل السلطات مع حادث انهيار بئر على مجموعة من المنقبين.

وأُغلق الطريق عند مدينة الشامي التي يقيم فيها الكثير من المنقبين، وأدى ذلك إلى تجمع عشرات السيارات والشاحنات في المدينة.

وقال المنقبون إن السلطات طردتهم من المنطقة التي شهدت انهيار بئر التنقيب، ومنعتهم من الاستمرار في البحث عن أحياء، بينما انتقد منقبون آخرون ما قالوا إنه تأخر السلطات في التدخل لإنقاذ المتضررين من عملية الانهيار.

من جهة أخرى قالت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » إن عملية الانهيار وقعت في منطقة « غير مرخصة » للتنقيب، وبالتالي فإن تدخل السلطات يأتي في ذلك الإطار.

وكانت مصادر من المنقبين قد أكدت لـ « صحراء ميديا » مقتل شخص واحد في انهيار بئر للتنقيب عن الذهب، في منطقة تازيازت شمالي موريتانيا، وما تزال عمليات البحث مستمرة عن شخص آخر مفقود.

وانهار البئر في ساعة مبكرة من فجر الأحد، متسبباً في طمر خمسة أشخاص تحت الأرض، وقد تمكنت عمليات الحفر من إنقاذ ثلاثة أشخاص وانتشال جثة الشخص الرابع.