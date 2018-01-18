الشان: المرابطون وغينيا أول المودعين للبطولة

أقصي المنتخب الموريتاني للمحليين أمس الأربعاء في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس أفريقيا للمحللين بعد خسارته الثانية أمام نظيره السوداني بهدف مقابل صفر.

وتأهل المنتخبان المغربي والسوداني لكرة القدم الى ربع النهائي من البطولة المقامة في المغرب، بعد فوز الاول على نظيره الغيني 3-1.

وسجل لاعب المنتخب المغربي أيوب الكعبي ثلاثية “هاتريك” (27 و64 و86)، بينما سجل سعيدوبا كامارا هدف غينيا الوحيد (، 28في الثانية.

وكان المغرب تغلب على موريتانيا 4-صفر، والسودان على غينيا 2-1 في الجولة الاولى فارتفع رصيد كل منهما الى 6 نقاط.

وأصبحت الجولة الثالثة الاخيرة في الدور الاول الاحد تحصيل حاصل حيث يلعب المغرب مع السودان على صدارة المجموعة، بينما تلتقي موريتانيا مع غينيا في مباراة هامشية.