“الشان” : موريتانيا تستعد للسودان لمحو آثار هزيمة المغرب

أجرى المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين اليوم الإثنين، مرانه الرسمي الأول بمركب “الكرامة” الرياضي ،استعداداً لمواجهة منتخب السودان، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في نهائيات بطولة إفريقيا للأمم 2018، المقامة حالياً بالمملكة المغربية.

وركز المدرب كورينتان مارتينس ، حسب صفحة الاتحاد الموريتاني لكرة القدم في مران اليوم على الجانب الفني والبدني للاعبين، بعد راحة يوم واحد من التدريبات الرسمية والاكتفاء برياضة المشي لكافة عناصر الفريق، يوم أمس، وصباح اليوم الإثنين، وذلك لاستعادة اللياقة البدنية تدريجياً، بعد المباراة الافتتاحية التي خسرتها موريتانيا برباعية نظيفة من المنتخب المضيف.

وعبر عدد من لاعبي المنتخب الوطني، في تصريحات صحفية، على هامش تدريبات اليوم عن رغبتهم الكبيرة في الظهور بوجه مختلف أمام منتخب السودان يوم الأربعاء المقبل، لمحو آثار الخسارة التي تكبدها الفريق أمام المغرب في افتتاح البطولة.

واعتبروا أن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب السودان، ولكنهم سيبذلون كل طاقاتهم من أجل تحقيق الفوز في هذا اللقاء، من أجل حصد أول ثلاث نقاط لضمان البقاء في المنافسة على إحدى البطاقتين للدور الثاني من المجموعة الأولى في هذه البطولة.

وكان منتخب السودان قد فاز مساء أمس الأحد على منتخب غينيا بهدفين مقابل هدف واحد.