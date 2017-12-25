الشتاء يشكل خطرا على مرضى القلب وكبار السن



كشف الأطباء أن البرد قد يكون سببا في أزمة قلبية مفاجئة، بسبب تأثيره على الأوعية الدموية، كما يصنف الشتاء كأكبر المخاطر التي تواجه كبار السن، بحسب العديد من الدراسات الطبية والعلمية التي تكشف ارتفاع أعداد الوفيات في أوساط الكهول خلال فصل الشتاء.



ويشير أطباء القلب إلى أن درجات الحرارة المنخفضة، تسبب تضيق الأوعية الدموية، وقد يؤدي ذلك إلى وفاة الأشخاص المصابين بأمراض القلب وخاصة الذين يعانون من ارتفاع في لويحات الكوليسترول.



وبحسب الخبراء، فإنه عند تضيق الأوعية الدموية بسبب البرد، يبدأ القلب بضخ الدم بوتائر سريعة، ما يسبب اضطراب النبض. علاوة على هذا، وبسبب التضيق وعدم وصول كمية كافية من الدم، تقل كمية الأوكسيجين والمواد المغذية اللازمة لعمل القلب، وعلى هذه الخلفية يضطرب عمله، ما قد يتسبب بنوبة قلبية.



وحسب تقرير لجريدة "مترو" نقلا عن العديد من الدراسات والبحوث التي أجريت، أن فصل الشتاء يمكن أن يتسبب بجملة من الأمراض البدنية والعقلية لدى الكهول وكبار السن، فيما ينصح مختصون بـ"إبقاء روتين الحياة عادياً لدى كبار السن خلال فصل الشتاء بما في ذلك الخروج من المنزل وزيارات الأقارب والأصدقاء.



كما من الضروري تجنب تناول المواد الغذائية التي تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وعليهم ارتداء ملابس تحميهم من برد الشتاء.



وحول المخاطر الصحية التي تواجه كبار السن شتاء، فإن الدراسات تشير الى أن شعورهم بالبرد يكون أقل ممن هم في مقتبل العُمر، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأمراض الأخرى المرتبطة بدرجات الحرارة المنخفضة.

