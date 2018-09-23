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الشرطة تعتقل منفذي السطو على فرع « كابيك »

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
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تمكنت الشرطة الموريتانية، اليوم السبت، من اعتقال 6 أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية السطو المسلح على فرع الصندوق الشعبي للقرض والادخار « كابيك » في مقاطعة السبخة، جنوب غربي العاصمة نواكشوط.

وقالت مصادر أمنية موريتانية إن التحقيقات التي قامت بها الشرطة مكنت من الوصول إلى عصابة تتكون من 6 أشخاص، ما يزال التحقيق معهم جارياً للوقوف على ملابسات العملية.

وأكدت ذات المصادر أنه من المنتظر أن يكشف في وقت لاحق عن معلومات أكثر حول العصابة التي نفذت العملية.

وكان مجهولون بحوزتهم أسلحة بيضاء قد اقتحموا فرع « كابيك » واستحوذوا بالقوة على مبلغ يزيد على ثلاثة ملايين أوقية قديمة، واعتدوا بالضرب على مسيرة الفرع وعدة أشخاص آخرين.

ولم تكن كاميرات الفرع تعمل خلال تنفيذ عملية السطو، بينما استخدم المهاجمون سيارة مسروقة للفرار من أمام الفرع بعد العملية.

وتزايدت خلال السنوات الأخيرة عمليات السطو المسلح التي تستهدف البنوك في موريتانيا، وقد أصبحت تثير قلق الرأي العام المحلي.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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