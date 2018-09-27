الشرطة تفرق وقفة أمام مركز تكوين العلماء

فرقت الشرطة الموريتانية، صباح اليوم الخميس، وقفة نظمها طلاب مركز تكوين العلماء، بالعاصمة نواكشوط، احتجاجا على إغلاق السلطات للمركز.

وقال نائب مدير مركز تكوين العلماء، محفوظ ولد ابراهيم فال، في تصريح لـ”صحراء ميديا”، إن طلاب المركز نظموا وقفة للاحتجاج على إغلاقه، “لكن الشرطة اعتدت عليهم بالضرب، وفرقتهم بالقوة”.

وأضاف ولد ابراهيم فال، أن الشرطة احتجزته وأحد طلاب مركز تكوين العلماء في مفوضية “عرفات 2” قبل أن تعيده إلى المركز بعد فض الوقفة الاحتجاجية.

وأغلقت الحكومة الموريتانية، يوم الأحد، مركز تكوين العلماء التابع للشيخ محمد الحسن ولد الددو، المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين، بعد تصريحات للرئيس الموريتاني يهاجم فيها جماعات الإسلام السياسي.