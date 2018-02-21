شمال مالي.. اشتباكات بين فصائل مسلحة

اشتبكت الحركة العربية الأزواردية مساء اليوم الأربعاء بمدينة “بورم انالي” في الشمال المالي مع مجهولين يعتقد أنهم من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

وأكدت مصادر محلية لمراسل “صحراء ميديا” في المنطقة أن الحركة العربية “جناح بلات فورم” اشتبكت مع مجهولين يعتقد أنهم من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

وأضافت المصادر أن هناك تعزيزات من الحركة العربية الأزوادية جناح بير في طريقها من مدينة “بير” التي تبعد 60 كلم من “تينبكو”.

وكان جنديان فرنسيان قتلا وأصيب ثالث في هجوم اليوم الأربعاء، في شمال مالي، وفق ما أكد مراسل «صحراء ميديا » نقلاً عن مصادر محلية وأمنية.