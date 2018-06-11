الصحة العالمية تتوقع وضع حد لتفشي الايبولا بـ”الكونغو”

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تادروس ادانوم غبرييسوس، أمس الأحد، عن اعتقاده بإمكانية التوصل قريبا إلى وضع حد لتشفي وباء الايبولا في شمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد وفاة 27 شخصا بالوباء في غضون 21 يوما خلال الشهر الماضي.

وقال غبرييسوس، في تصريح صحفي عقب زيارة لكينشاسا، “أنا متفائل بحذر بأننا سنتمكن من وضع حد لتفشي هذا الوباء قريبا”.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية أعلن في وقت سابق أنه “من المبكر جدا إعلان الانتصار على تفشي الايبولا، لكن المؤشرات ايجابية ونحن متفائلون بحذر”.

وأعلنت السلطات الكونغولية الأسبوع الماضي أن 1369 شخصا تلقوا اللقاح التجريبي منذ 21 مايو.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تفترض وجود ما يتراوح بين 100 و300 حالة إصابة بمرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى ثلاثة أشهر، وذلك ضمن خطة استراتيجية معدلة لمكافحة المرض نشرتها الأسبوع الماضي.