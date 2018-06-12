الصحة العالمية: لا نزال في حرب مع الإيبولا

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من التسرع بإعلان القضاء على وباء الإيبولا في الكونجو “على الرغم من الدلائل التي تشير إلى أنه بات تحت السيطرة”.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس المنظمة، للصحفيين في زيارة لكينشاسا عاصمة جمهورية الكونجو الديمقراطية “التفشي ينحسر لكنه لم ينته.. ونحن لا نزال في حرب ويتعين علينا مواصلة تعزيز رقابتنا وتوخي الحذر الشديد”.

وعبر مسؤولو منظمة الصحة العالمية عن تفاؤل حذر إزاء تراجع تفشي الفيروس الفتاك، لأسباب من بينها سرعة توزيع الأمصال، مضيفا أن 2200 شخص حصلوا على تطعيمات، وأن إدارة الوباء ورصد الأشخاص الذين خالطهم الضحايا مضت بشكل جيد.

أضاف رئيس منظمة الصحة العالمية “لن يعلن انتهاؤه إلى أن ينتهي بالفعل، وحتى إذا عبرت حالة واحدة إلى الكونجو ودخلت منطقة حضرية فقد يسبب ذلك تفشيا آخر”.

وأودى فيروس الايبولا بحياة 27 شخصا في غضون 21 يوما خلال الشهر الماضي.