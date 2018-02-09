الصين تدعم الاقتصاد السنغالي ب 167 مليون دولار

وقعت الصين والسنغال اليوم الخميس بدكار، ثلاث اتفاقيات تعاون اقتصادي بقيمة تزيد على 167مليون دولار.

ويتعلق الاتفاق الأول الذي تفوق قيمته مليار فرنك إفريقي، بتمويل بعثة تقنية صينية بالمركز الاستشفائي للأطفال بديامنياديو، وبرنامج تنصيب نظام للتلفزيون عبر الساتل على مستوى 300 قرية بالسنغال

ويشكل الاتفاق الثاني، دعما بقيمة تزيد على 16 مليار فرنك إفريقي لتمويل دراسة لإنجاز مشروع تزويد المركز الجامعي للقياس والتحليل التابع لجامعة الشيخ أنتا ديوب بدكار، بالتجهيزات الضرورية، فيما يتعلق الاتفاق الثالث بتمويل مشروع “سمارت سنغال” بقيمة 87 مليار فرنك إفريقي.

ووقع هذه الاتفاقيات كل من وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السنغالي، أمادو با، وسفير الصين في دكار، زانغ تشان.

وقال وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السنغالي في كلمة بالمناسبة إن “مشروع (سمارت سنغال) يطمح إلى امتصاص العحز الرقمي وجعل السنغال قطبا إقليميا في غرب إفريقيا، سيما في مجالات الأمن والتعليم والصحة والسياحة، من خلال استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي تشكل ركيزة أساسية لمخطط السنغال الصاعد”.

من جهته، قال السفير الصيني إن مخطط (سمارت سنغال) يضم مشاريع حضرية وقروية ولاسيما بناء مراكز ترفيهية وإنارة القرى بالطاقة الشمسية، وتنصيب كابلات تحت بحرية ومشاريع أخرى.