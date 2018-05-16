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الصين تدعو الرئيس الموريتاني لقمة التعاون مع إفريقيا

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 ساعتين
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تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، لحضور قمة منتدى التعاون الصيني مع افريقيا، المقررة سبتمبر المقبل في الصين.

قام بتسليم الرسالة السفير الصيني بنواكشوط، ازهانغ جانكو، خلال استقبال خصه به ولد عبد العزيز، في القصر الرئاسي.

وقال جانكو في تصريح صحفي بعيد اللقاء، إن “الرئيس الموريتاني قبل الدعوة، للمشاركة في هذه القمة، والتباحث مع نظيره الصيني حول مستقبل التعاون بين البلدين الصديقين”.

وأضاف السفير الصيني أن هده القمة “مهمة في مسار العلاقات الصينية الافريقية، خصوصا انها تعقد تحت شعار، بناء مصير مشترك وعميق للغاية بين الصين وافريقيا”.

وأكد الدبلوماسي الصيني أنه سيتم الاعلان خلال القمة المذكورة، عن إجراءات جديدة للتعاون بين الصين والدول الافريقية بما فيها موريتانيا.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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