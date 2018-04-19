الصين ترسل 395 من جنودها لحفظ السلام فى مالي

قالت وكالة الأنباء الصينية إن الصين سترسل 395 من جنود حفظ السلام للمشاركة في قوة حفظ السلام في مالي لمدة عام واحد وذلك ضمن بعثة الأمم المتحدة .

وتعد تلك الكتيبة التي تشكلت رسميا أمس الأربعاء سادس عملية نشر لقوات صينية لحفظ السلام في مالي.

وتتشكل الكتيبة من وحدة حراسة تضم 170 فردا و155 من المهندسين العسكريين ووحدة طبية تضم 70 عنصرا.

وستتولى الكتيبة مهام مثل إصلاح الطرق والجسور ومدرجات المطارات في مناطق عمل البعثة وحماية المقار في مناطق الحرب ومعالجة المرضى والمصابين.

ومن بين أعضاء الكتيبة البالغ عددهم 395 جنديا شارك لواء للدفاع الكيميائي ضمن مهام حفظ السلام في جنوب السودان خمس مرات وقرابة 100 ضابط وجندي من افراد الكتيبة يمارسون مهام حفظ السلام أكثر من مرتين.