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الصين تصادر كمية من العاج الأفريقي بقيمة 4.4 دولار


صحراء ميديا + وكالات
السبت 9 ديسمبر 2017 - 11:15



الصين تصادر كمية من العاج الأفريقي بقيمة 4.4 دولار

صادرت السلطات الصينية في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم، جنوبي البلاد، أكثر من 360 كيلوغراما من العاج المهرب من إفريقيا، واحتجزت ثلاثة من المشتبه بهم.
 
وأوضحت مصلحة الجمارك في منطقة قوانغشي ان أنياب الفيلة التي تمت مصادرتها مؤخرا أثناء مداهمة منزل ريفي يبلغ عددها 165 نابا، وتزيد قيمتها على 29 مليون يوان (4ر4 مليون دولار أمريكي)، ويصل وزن أثقلها إلى 8ر8 كيلوغراما، فيما يبلغ طول أطولها مترا واحدا.
 
وتتعقب الجمارك الصينية عمليات تهريب العاج، المدرج ضمن معاهدة التجارة الدولية لأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. وقد تراجعت الكميات التي تمت مصادرتها في عام 2016، بواقع 80 بالمئة مقارنة مع الأعوام السابقة، وفق المصدر ذاته.
 
وينص القانون الصيني على معاقبة مهربي المنتجات الحيوانية الثمينة التي تزيد قيمتها على مليون يوان (يوان واحد يساوي نحو 43ر1 درهم)، بالسجن لأزيد من عشر سنوات، وقد تصل العقوبة الى السجن مدى الحياة.
 
وكانت الصين قد فرضت في العام الماضي حظرا لمدة ثلاث سنوات على واردات العاج في إطار حملتها ضد الاتجار غير القانوني بالحيوانات والنباتات البرية، وأعلنت انها ستوقف "المعالجات التجارية" للعاج ومبيعاته بحلول نهاية العام الجاري.
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, الصين, تهريب
 
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