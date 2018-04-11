الصين تقدم دعما تكنولوجيا لمشروع سور إفريقيا الأخضر

أفاد معهد شينجيانغ للإيكولوجيا والجغرافيا، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن الصين وافقت على تقديم دعم تكنولوجي لمشروع بناء سور إفريقيا العظيم الأخضر.

ويهدف المقترح الذي قدمه الاتحاد الإفريقي في العام 2007، والمعروف بمبادرة بناء سور إفريقيا العظيم الأخضر، إلى حماية القارة السمراء من مخاطر التصحر والجفاف والمجاعة عبر منطقة الساحل.

وقال مدير معهد شينجيانغ ليي جيا تشيانغ إن الصين ستتعاون مع كل من موريتانيا والنيجر وإثيوبيا إلى جانب العديد من الدول الإفريقية الاخرى من أجل تشخيص ودراسة التصحر بشكل منهجي ومنظم وبحث سبل توفير الدعم التقني في المنطقة المذكورة.

وأعرب عن أمله نقل التقنية الصينية في مكافحة التصحر إلى القارة الإفريقية، ومساعدتها على تعزيز قدرتها على الوقاية من التصحر عبر سور إفريقيا العظيم الأخضر