العالم ينتظر الليلة أطول خسوف كلي فى القرن ال21

يشهد العالم، ليل الجمعة السبت، أطول خسوف كلي للقمر في القرن الـ21، حيث سيكون العالم العربي من أفضل مناطق العالم لمشاهدة الظاهرة الفلكية.

وستبلغ مدة الخسوف الكلي ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، وهي فترة جيدة بالنسبة لعشاق الفلك، لا سيما أنها تأتي في فصل الصيف الذي تقل فيه الغيوم.

وفيما يلي مواعيد حلول ظاهرة خسوف القمر في عدد من الدول العربية، وفقا للتوقيت المحلي:

1- أبوظبي

سيبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 09:15 مساءً بتوقيت الإمارات، على أن يبدأ الخسوف الجزئي في 10:24، والخسوف الكلي في الساعة 11:30، وسيصل إلى ذروته في 00:22 السبت، وينتهي في الساعة 01:12، في حين سينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 02:19 صباحا، وسيخرج القمر من منطقة شبه الظل وينتهي الخسوف بشكل كامل في 03:29 من صباح السبت.

2- عمان والقدس

القمر يدخل منطقة شبه الظل في الساعة 8:15 مساء بتوقيت الأردن وفلسطين، ويبدأ الخسوف الجزئي في 9:24 مساء، على أن يبدأ الخسوف الكلي في 10:30، ويصل ذروته الساعة 11:22، وينتهي الخسوف الكلي في 12:00 من صباح السبت، في حين ينتهي الخسوف الجزئي 01:19، ويخرج القمر من منطقة شبه الظل وينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 2:29 صباحًا.

3- القاهرة

الخسوف الكلي سيكون عند الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر، ويبلغ ذروته عند الساعة 10:22 مساءً، وقبل ذلك يبدأ خسوف شبه ظلي لا يرى بالعين المجردة عند 7:15 مساءً، ويستمر حتى 8:14 عندما يبدأ الخسوف الجزئي الذي يمكن مشاهدته بالعين المجردة.

4- مكة المكرمة

سيبدأ الخسوف عند الساعة 8:14 مساء، وسيصل الذروة عند 9:21 بتوقيت السعودية.

5- طرابلس

سيبدأ الخسوف في العاصمة الليبية عند الساعة 8:24 مساء، وسيصل الذروة عند 9:21 مساء.

6- تونس العاصمة

سيبدأ الخسوف عند الساعة 7:22 مساءً وسيصل الذروة عند 9:21 مساء، بتوقيت تونس.

7- الجزائر

سيبدأ الخسوف عند الساعة 7:51 مساءً، وسيصل الذروة عند 9:21 بتوقيت تونس

8- الرباط

يبدأ الخسوف في العاصمة المغربية عند الساعة 8:26، وسيصل الذروة عند 9:21 مساءً.