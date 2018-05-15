العاهل السعودي: هناك تغير فى طعم ماء زمزم

دعا العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز المسؤولين إلى المحافظة على جودة مياه زمزم، مشيرا إلى أنه لاحظ تغيرا في طعم ماء هذا النبع.

وكشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس لصحيفة “عكاظ”، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبد العزيز تساءل فيه للاطمئنان على سلامة ونقاء ماء هذا النبع قائلا: “كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم.. هل تضيفون عليه شيئا؟ حافظوا على جودة ماء زمزم”.

ونقلت الصحيفة عن السديس إشارته إلى أن “هناك مشروعا تطويريا كبيرا لخادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، بحيث يكون ماء زمزم في متناول الجميع وبسعر رمزي مع طرح عبوات متنوعة عبر منظومة جديدة للقضاء على السوق السوداء والغش في ماء زمزم”.

وأوضح أيضا أن “مشروع تظليل ساحات المسجد الحرام والمطاف سيرى النور قريبا”، لافتا إلى “وجود أكثر من 10 آلاف من القوى العاملة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما خلال شهر رمضان المبارك”