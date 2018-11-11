العاهل المغربي يتصدر قادة العالم في باريس (صور)

ظهر العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأحد، في الصف الأول لقادة العالم المجتمعين في العاصمة الفرنسية باريس احتفالاً بالذكرى المئوية للهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

وحل الملك محمد السادس، مصحوباً بولي العهد مولاي الحسن، في الصف الأول إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو.

وكان الملك محمد السادس هو الزعيم الأفريقي الوحيد الذي ظهر في الصف الأول خلال الاحتفال الذي شارك فيه أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، من ضمنهم عدة زعماء أفارقة.

وانطلق قادة العالم سيراً على الأقدام من قصر الأليزيه، فيما ظهر العاهل المغربي خلال المسيرة وهو يتبادل أطراف الحديث مع المستشارة الألمانية، قبل أن يقف الجميع عند قوس النصر بباريس، وسط أجواء شتوية ماطرة.

ولفت الحضور البارز للعاهل المغربي وولي عهده الانتباه، وأثار الكثير من التعليقات من طرف الإعلام المحلي في المغرب، بينما أشاد به المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي.