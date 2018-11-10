العاهل المغربي يشارك في منتدى باريس للسلم

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم السبت، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيشارك في احتفالات فرنسا بالذكرى المئوية لهدنة الحرب العالمية الأولى.

وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بلاغ صحفي، إن الملك محمد السادس سيتوجه غداً الأحد إلى باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في الاحتفالات.

وجاء في البلاغ الصحفي: « تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة من فخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، سيشارك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم الأحد 11 نونبر 2018، في احتفالات الذكرى المئوية لهدنة الحرب العالمية الأولى، التي ستنظم بالعاصمة الفرنسية باريس ».

ويشارك في هذه الاحتفالات العديد من قادة العالم وأفريقيا، تشير التقارير إلى أن عددهم يزيد على سبعين رئيس دولة وحكومة، من ضمنهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي وصل إلى باريس للمشاركة في الاحتفالات بدعوة من نظيره الفرنسي.

كما سيشارك في الاحتفالات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيجري مباحثات في قصر الأليزيه مع نظيره الفرنسي، وفق مصادر رسمية فرنسية.