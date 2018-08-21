أخبارالمغرب العربي

العاهل المغربي يعفو عن 11 من سجناء « حراك الريف »

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
0

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، عفوا عن 11 سجينا من ناشطي « حراك الريف »، الذي شهده المغرب منذ عام 2016.

وجاء العفو الملكي عن السجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي احتفل به المغرب اليوم الثلاثاء، على غرار العديد من بلدان العالم الإسلامي.

ووردت أسماء السجناء ضمن قائمة تضم 889 شخصا شملهم العفو الملكي، ونشرت وزارة العدل الثلاثاء قائمة بأسمائهم.

وكان الناشطون يقضون عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات في مدينة الدار البيضاء بسبب إدانتهم بتهم متنوعة خلال مشاركتهم في احتجاجات « الحراك » في منطقة الريف شمالي البلاد بين أواخر عام 2016 ومنتصف 2017.

اظهر المزيد

Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 1 ساعة
55

الرئيس الموريتاني يستأنف جولة لدعم الحزب الحاكم

منذ 7 ساعات
124

روسيا توقع اتفاقية تعاون عسكري مع أفريقيا الوسطى

منذ 11 ساعة
346

إمام جامع نواكشوط يدعو للانضباط في الحملة الانتخابية

منذ 15 ساعة
406

بالصور.. فنيون وصناع يبدلون كسوة الكعبة المشرفة