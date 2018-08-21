العاهل المغربي يعفو عن 11 من سجناء « حراك الريف »

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، عفوا عن 11 سجينا من ناشطي « حراك الريف »، الذي شهده المغرب منذ عام 2016.

وجاء العفو الملكي عن السجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي احتفل به المغرب اليوم الثلاثاء، على غرار العديد من بلدان العالم الإسلامي.

ووردت أسماء السجناء ضمن قائمة تضم 889 شخصا شملهم العفو الملكي، ونشرت وزارة العدل الثلاثاء قائمة بأسمائهم.

وكان الناشطون يقضون عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات في مدينة الدار البيضاء بسبب إدانتهم بتهم متنوعة خلال مشاركتهم في احتجاجات « الحراك » في منطقة الريف شمالي البلاد بين أواخر عام 2016 ومنتصف 2017.