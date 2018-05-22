العرب يقضون 57 مليون ساعة إضافية على”فيسبوك” في رمضان

كشف موقع “فيسبوك” أن معدل استخدام شبكة الانترنت يزداد بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان، إذ كشفت الأرقام أن 86% من قرابة 200 مليون متابع للشبكة يستخدمون “فيسبوك” للمعايدة.

وأضاف أن معدل استخدام الانترنت يصل إلى قرابة اربعين في المائة وقت الذروة، بزيادة نسبة تقارب خمسة عشر بالمائة بشكل يومي.

وبذلك ترتفع الساعات التي يقضي فيها المستخدمون على الموقع، إلى قرابة الـ60 مليون ساعة في المنطقة العربية خلال شهر رمضان.

ولاحظت الشركة، أن اهتمام المستخدمين بشهر رمضان المبارك، يمتد إلى نحو 9 أسابيع على مراحل مختلفة.

وحسب إحصائية حديثة فإن المستخدمين في المنطقة العربية يقضون أكثر من 57 مليون ساعة إضافية خلال هذا الشهر على مواقع التواصل.