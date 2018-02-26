الغابون.. نقص أعضاء مجلس الشيوخ تطبيقا لحوار 2017

تحول عدد أعضاء مجلس الشيوخ في الغابون من 102 إلى 52 أي بنقص 50 مقعد طبقا لمقترحات الحوار الذي انعقد من مارس إلى مايو 2017 ، كما جاء في بيان مجلس الوزراء.

وقال بيان مجلس الوزراء أول أمس السبت إن “مشروع القانون الحالي اللاغي للقانون 24/96 بتاريخ 15 إبريل 1996 ، المتعلق بتوزيع المقاعد في مجلس الشيوخ ، يحدد التقطيع الجديد للدوائر الانتخابية ، المتعلق بمقاعد الشيوخ”.

و حسب نفس المصدر تجعل هذه التعديلات من القسم الإداري قاعدة لمقر الشيوخ.

وتم إنشاء مجلس الشيوخ سنة 1996 و ترأسه على التوالي جورج راويري (1997 ـ 2006) ، ريني رادمبينو كونيكي (2006 ـ 2009) و روز فرانسين روغومب (2009 ـ 2015) و قد توفوا كلهم.

و تترأسه الآن لوسي ميلبو أوبيسون و يسيطر على الغرفة العليا الغابونية الحزب الديمقراطي الغابوني (الحاكم) بأكثر من 90 مقعد