فتيات موريتانيا يتصدرن شهادة اختتام الدروس الاعدادية

تصدرت الفتيات الموريتانيات نتائج امتحانات الحصول على شهادة الدروس الإعدادية، التي أعلن عنها مساء اليوم السبت من طرف وزارة التهذيب الوطني، عندما حققت فتاة تدعى بيها العزة بنت الشيخ أحمد ولد زروق المركز الأول على المستوى الوطني، بمعدل وصل إلى 17.91 من عشرين.

وأجرت بنت زروق الامتحان في ثانوية نواذيبو 3، شمالي موريتانيا، وهي من مواليد نوفمبر من عام 2001.

وحلت في المرتبة الثانية فتاة تدعى آمال بنت محمد عبد الرحمن ولد العاقب، وذلك بمعدل وصل إلى 17.32 من عشرين، وأجرت الامتحان من إعدادية تفرغ زينه، بالعاصمة نواكشوط.

وفي المرتبة الثالثة جاءت فتاة تدعى مريم بنت المصطفى ولد الوافي، بمعدل وصل إلى 16.72، وقد أجرت الامتحان في الثانوية رقم 1. بمدينة نواذيبو.

وفي المرتبة الرابعة هدى بنت محمد محمود ولد تتاه، بمعدل وصل إلى 16.52.

وفي المرتبة الخامسة مريم بنت محمد ولد شنان، بمعدل وصل إلى 16.47.