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الفساد محور الجلسة الثانية من القمة الافريقية بنواكشوط

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 41 دقيقة
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بدأت مساء اليوم الأحد الجلسة الثانية للقمة الافريقية التى انطلقت صباح اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط .

وتشهد الجلسة خطبا لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة فى القمة و تعتبر محاربة الفساد هي شعار القمة الحالية .

وتحدث الرئيس النيجيري محمدو بخاري عن التدفق غير المشروع للأموال خارج افريقيا وخطورته على اقتصاد القارة ، مشيرا إلى الجهود التى يجب القيام بها لحماية القارة .

وتحدث المجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي عن خطر الفساد على القارة الافريقية و تعهد بتقديم خبرائه لتقارير معمقة عن ظاهرة الفساد لمحاربتها .

 

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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