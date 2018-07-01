الفساد محور الجلسة الثانية من القمة الافريقية بنواكشوط

بدأت مساء اليوم الأحد الجلسة الثانية للقمة الافريقية التى انطلقت صباح اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط .

وتشهد الجلسة خطبا لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة فى القمة و تعتبر محاربة الفساد هي شعار القمة الحالية .

وتحدث الرئيس النيجيري محمدو بخاري عن التدفق غير المشروع للأموال خارج افريقيا وخطورته على اقتصاد القارة ، مشيرا إلى الجهود التى يجب القيام بها لحماية القارة .

وتحدث المجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي عن خطر الفساد على القارة الافريقية و تعهد بتقديم خبرائه لتقارير معمقة عن ظاهرة الفساد لمحاربتها .